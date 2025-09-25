В Украине составили рейтинг самых дефицитных профессий

С начала года украинский рынок труда демонстрирует высокий спрос на ряд специальностей. В некоторых сферах количество вакансий значительно превышает количество соискателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости.
Больше всего не хватает электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Работодателям нужно около 1,2 тысячи таких специалистов.
Также среди дефицитных профессий - ассистенты учителей для работы с детьми с особыми образовательными потребностями. На рынке открыто почти 1000 вакансий в этой сфере.
Высоким спросом пользуются слесари-сантехники. Разница между потребностью и предложением составляет более 900 работников. Нехватка слесарей-ремонтников составляет более 850 вакансий.
Также в дефиците - ассистенты воспитателей в детсадах. Их нужно не менее 639.
Сфера обслуживания тоже испытывает недостаток кадров. Для работы официантами не хватает почти 600 человек.
Остается актуальной потребность в операторах станков с программным управлением. На рынке не хватает более 500 таких специалистов.
Не хватает и инспекторов пенитенциарной системы. Вакансий в этой сфере почти на 500 больше, чем претендентов.
Среди востребованных также - слесари аварийно-восстановительных работ. Рынок нуждается в около 465 таких специалистов.
В категории технических профессий в дефиците и токари. Их не хватает около 442.
Кроме дефицитных, существуют и редкие специальности. Среди них - строители кораблей, редакторы карт, киноведы, танцоры в ночных клубах.
Также работодатели ищут сборщиков денег с торговых автоматов и турникетов.
Напомним, Госслужба занятости Украины обнародовала топ-10 самых популярных вакансий. Лидируют подсобные рабочие, водители и продавцы.
Наибольшая доля опрошенных безработных (25%) ориентируется на доход в пределах от 8 до 12 тысяч гривен, что является самым распространенным уровнем ожиданий.