Названо найбільш популярну професію в запитах роботодавців в Україні

Держслужба зайнятості України оприлюднила топ-10 найбільш популярних вакансій. Лідирують підсобні робітники, водії та продавці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу відомства.

Хто в лідерах

Найчастіше роботодавці шукали підсобних робітників - понад 15 тисяч пропозицій. До їхніх обов’язків входить транспортування вантажів, прибирання та допоміжні роботи на виробництві чи будівництві.

Попит серед претендентів виявився ще більшим. Професію "підсобний робітник" у резюме зазначили понад 18 тисяч людей.

Водії та продавці

Другою за популярністю вакансією стала професія водія автотранспортних засобів - понад 13 тисяч пропозицій. Водночас кандидатів було менше - близько 10,6 тисячі.

Третє місце посіли продавці продовольчих товарів. Роботодавці запропонували більш як 13 тисяч вакансій, а шукали таку роботу майже 20 тисяч осіб.

Інші затребувані професії

Популярною залишалася професія продавця-консультанта - понад 9 тисяч пропозицій. При цьому бажаючих працювати у цій сфері було більше - близько 11 тисяч.

До п’ятірки увійшли й кухарі. Для них створили майже 8,7 тисячі вакансій, а претендентів було близько 12 тисяч.

Освіта, бухгалтерія та медицина

Серед інших затребуваних професій - прибиральники службових приміщень (8 тисяч вакансій), бухгалтери (6,7 тисячі) та вчителі шкіл (4,7 тисячі). На всі ці спеціальності кандидатів було більше, ніж пропозицій.

До десятки найпопулярніших увійшли також швачки та медичні сестри. Роботодавці шукали 4,6 та 4,5 тисячі таких працівників відповідно.

Рідкісні вакансії

Водночас на ринку з’являються й унікальні вакансії. Серед них - бандурист, завідувач оранжереї, математик, готувач шампанського та ведучий дискотеки. Такі оголошення з’являлися лише поодиноко.

З початку 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала 309 тисяч вакансій. Завдяки цьому роботу або можливість відкрити власну справу отримали 238 тисяч українців.