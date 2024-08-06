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В Україні скасували відключення світла частині бізнесу: про що йде мова

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд ухвалив постанову, згідно з якою, графіки відключень світла не діятимуть на бізнес, який використовує більше 80% електроенергії власного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.

Як відзначив Шмигаль, ворог продовжує атаки проти енергетичної інфраструктури України. Щоденно підстанції та лінії електропередачі перебувають під ворожими обстрілами.

Прем'єр подякував енергетикам, які продовжують готувати енергосистему до наступного опалювального сезону й відзначив, що, попри непросту ситуацію, в Україні наразі не діють планові відключення світла. 

Зокрема для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду, було запроваджено пакет програм та заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. Мова йде про: 

  • кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики; 
  • безмитне ввезення енергообладнання;
  • спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок.

"Сьогодні ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості", - додав прем'єр. 

Ситуація зі світлом в Україні 

Від початку 2024 року Росія здійснила 8 масованих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього було втрачено 9 ГВт виробничої потужності електростанцій. Зокрема влітку тривалий час діяли графіки відключень світла. 

Протягом останніх тижнів "Укренерго" не вводить обмежень на електропостачання. Усе через похолодання. 

Як розповіли в уряді, сьогодні країна в питанні енергетики увійшла у відносний баланс.  

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Денис ШмигальЕлектроенергія