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В Украине отменили отключение света части бизнеса: о чем идет речь

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство приняло постановление, согласно которому, графики отключений света не будут действовать на бизнес, который использует более 80% электроэнергии собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания.

Как отметил Шмыгаль, враг продолжает атаки против энергетической инфраструктуры Украины. Ежедневно подстанции и линии электропередачи находятся под вражескими обстрелами.

Премьер поблагодарил энергетиков, которые продолжают готовить энергосистему к следующему отопительному сезону и отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, в Украине пока не действуют плановые отключения света. 

В частности для обеспечения надлежащего уровня подготовки к зимнему периоду, был введен пакет программ и мероприятий для ускорения развития децентрализованной генерации. Речь идет о: 

  • кредите бизнесу и гражданам на создание альтернативной энергетики; 
  • беспошлинном ввозе энергооборудования;
  • упрощении бюрократических процедур для запуска генерационных установок.

"Сегодня принимаем постановление, по которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Таким образом государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса. Это важный элемент нашей энергетической устойчивости", - добавил премьер. 

Ситуация со светом в Украине

С начала 2024 года Россия осуществила 8 массированных атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вследствие этого было потеряно 9 ГВт производственной мощности электростанций. В частности летом длительное время действовали графики отключений света. 

В течение последних недель "Укрэнерго" не вводит ограничений на электроснабжение. Все из-за похолодания. 

Как рассказали в правительстве, сегодня страна в вопросе энергетики вошла в относительный баланс.  

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Денис ШмыгальЭлектроэнергия