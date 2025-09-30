В Україні скасують обов'язковий документ, на який бізнес щороку витрачає мільярди

Проєкт уряду

Нині закон вимагає підписів від обох сторін - виконавця та замовника. На практиці це часто створює проблеми: затримки з документами, непорозуміння з контролюючими органами та судові спори.

У вересні прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала скасування актів виконаних робіт. Вона оцінювала сумарну економію українського бізнесу за рахунок скасування актів на рівні 20 млрд гривень на рік.

Уряд подав свій проєкт № 14023-1 до парламенту. Законопроєкт передбачає, що достатньо буде одного підпису - від виконавця послуг, якщо інше не визначено договором.

Різниця між проєктами уряду та Гетманцева полягає в тому, що уряд пропонує скасувати акти виконаних робіт для всіх, а депутат - тільки для бізнесу, а не операцій з коштами бюджету. Крім того, проєкт Гетманцева передбачає необхідність вказувати відсутність акту в договорі.