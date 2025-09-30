В Украине отменят обязательный документ, на который бизнес ежегодно тратит миллиарды

Проект правительства

Сейчас закон требует подписей от обеих сторон - исполнителя и заказчика. На практике это часто создает проблемы: задержки с документами, недоразумения с контролирующими органами и судебные споры.

В сентябре премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала отмену актов выполненных работ. Она оценивала суммарную экономию украинского бизнеса за счет отмены актов на уровне 20 млрд гривен в год.

Правительство подало свой проект № 14023-1 в парламент. Законопроект предусматривает, что достаточно будет одной подписи - от исполнителя услуг, если иное не определено договором.

Разница между проектами правительства и Гетманцева заключается в том, что правительство предлагает отменить акты выполненных работ для всех, а депутат - только для бизнеса, а не операций с деньгами бюджета. Кроме того, проект Гетманцева предусматривает необходимость указывать отсутствие акта в договоре.