ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

В Україні скасують обов'язковий документ, на який бізнес щороку витрачає мільярди

Україна, Вівторок 30 вересня 2025 12:10
UA EN RU
В Україні скасують обов'язковий документ, на який бізнес щороку витрачає мільярди Фото: в Україні скасують акти виконаних робіт (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу. Для державних підприємств вони залишаться обов'язковими.

Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram.

Гетманцев повідомив, що схвалений його проєкт №14023 щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг.

Мета змін - дозволити підприємствам за домовленістю у договорі використовувати спрощений порядок оформлення документів на послуги.

Йдеться про те, що в акті наданих послуг можна не вказувати посаду, прізвище та/або підпис представника замовника. Але лише за умови, що це прописано в договорі, а послуги оплачені повністю та безготівково.

Разом з тим, ці спрощені правила не будуть застосовуватись до послуг, які оплачуються з бюджету. Для них залишаються чинні вимоги до оформлення документів.

Проєкт уряду

Нині закон вимагає підписів від обох сторін - виконавця та замовника. На практиці це часто створює проблеми: затримки з документами, непорозуміння з контролюючими органами та судові спори.

У вересні прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала скасування актів виконаних робіт. Вона оцінювала сумарну економію українського бізнесу за рахунок скасування актів на рівні 20 млрд гривень на рік.

Уряд подав свій проєкт14023-1 до парламенту. Законопроєкт передбачає, що достатньо буде одного підпису - від виконавця послуг, якщо інше не визначено договором.

Різниця між проєктами уряду та Гетманцева полягає в тому, що уряд пропонує скасувати акти виконаних робіт для всіх, а депутат - тільки для бізнесу, а не операцій з коштами бюджету. Крім того, проєкт Гетманцева передбачає необхідність вказувати відсутність акту в договорі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
Новини
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен