В Україні скасують обов'язковий документ, на який бізнес щороку витрачає мільярди

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу. Для державних підприємств вони залишаться обов'язковими.

Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram.

Гетманцев повідомив, що схвалений його проєкт №14023 щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг. Мета змін - дозволити підприємствам за домовленістю у договорі використовувати спрощений порядок оформлення документів на послуги. Йдеться про те, що в акті наданих послуг можна не вказувати посаду, прізвище та/або підпис представника замовника. Але лише за умови, що це прописано в договорі, а послуги оплачені повністю та безготівково. Разом з тим, ці спрощені правила не будуть застосовуватись до послуг, які оплачуються з бюджету. Для них залишаються чинні вимоги до оформлення документів.