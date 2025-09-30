В Украине отменят обязательный документ, на который бизнес ежегодно тратит миллиарды

Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект об отмене актов выполненных работ для бизнеса. Для государственных предприятий они останутся обязательными.

Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Гетманцев сообщил, что одобрен его проект №14023 по упрощению оформления первичных документов по предоставлению услуг. Цель изменений - разрешить предприятиям по договоренности в договоре использовать упрощенный порядок оформления документов на услуги. Речь идет о том, что в акте оказанных услуг можно не указывать должность, фамилию и/или подпись представителя заказчика. Но только при условии, что это прописано в договоре, а услуги оплачены полностью и безналично. Вместе с тем, эти упрощенные правила не будут применяться к услугам, которые оплачиваются из бюджета. Для них остаются действующие требования к оформлению документов.