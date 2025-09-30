ua en ru
В Украине отменят обязательный документ, на который бизнес ежегодно тратит миллиарды

Украина, Вторник 30 сентября 2025 12:10
В Украине отменят обязательный документ, на который бизнес ежегодно тратит миллиарды Фото: в Украине отменят акты выполненных работ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект об отмене актов выполненных работ для бизнеса. Для государственных предприятий они останутся обязательными.

Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Гетманцев сообщил, что одобрен его проект №14023 по упрощению оформления первичных документов по предоставлению услуг.

Цель изменений - разрешить предприятиям по договоренности в договоре использовать упрощенный порядок оформления документов на услуги.

Речь идет о том, что в акте оказанных услуг можно не указывать должность, фамилию и/или подпись представителя заказчика. Но только при условии, что это прописано в договоре, а услуги оплачены полностью и безналично.

Вместе с тем, эти упрощенные правила не будут применяться к услугам, которые оплачиваются из бюджета. Для них остаются действующие требования к оформлению документов.

Проект правительства

Сейчас закон требует подписей от обеих сторон - исполнителя и заказчика. На практике это часто создает проблемы: задержки с документами, недоразумения с контролирующими органами и судебные споры.

В сентябре премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала отмену актов выполненных работ. Она оценивала суммарную экономию украинского бизнеса за счет отмены актов на уровне 20 млрд гривен в год.

Правительство подало свой проект14023-1 в парламент. Законопроект предусматривает, что достаточно будет одной подписи - от исполнителя услуг, если иное не определено договором.

Разница между проектами правительства и Гетманцева заключается в том, что правительство предлагает отменить акты выполненных работ для всех, а депутат - только для бизнеса, а не операций с деньгами бюджета. Кроме того, проект Гетманцева предусматривает необходимость указывать отсутствие акта в договоре.

