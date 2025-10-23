ua en ru
В Україні скасують акти виконаних робіт, але не для всіх

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 13:04
В Україні скасують акти виконаних робіт, але не для всіх Фото: Акти виконаних робіт скасують в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу. Для державних підприємств вони залишаться обов'язковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію засідання Ради.

Парламент підтримав проєкт №14023 щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг. Його автором є голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Нині закон вимагає підписів від обох сторін - виконавця та замовника. На практиці це часто створює проблеми: затримки з документами, непорозуміння з контролюючими органами та судові спори.

Проєктом передбачено, що в акті наданих послуг можна не вказувати посаду, прізвище та/або підпис представника замовника. Але лише за умови, що це прописано в договорі, а послуги оплачені повністю та безготівково.

Разом з тим, ці спрощені правила не будуть застосовуватись до послуг, які оплачуються з бюджету. Для них залишаються чинні вимоги до оформлення документів.

Альтернативний проєкт уряду

У вересні прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала скасування актів виконаних робіт. Вона оцінювала сумарну економію українського бізнесу за рахунок скасування актів на рівні 20 млрд гривень на рік.

Уряд подав свій проєкт14023-1 до парламенту. Законопроєкт передбачає, що достатньо буде одного підпису - від виконавця послуг, якщо інше не визначено договором.

Різниця між проєктами уряду та Гетманцева полягає в тому, що уряд пропонує скасувати акти виконаних робіт для всіх, а депутат - тільки для бізнесу, а не операцій з коштами бюджету. Крім того, проєкт Гетманцева передбачає необхідність вказувати відсутність акту в договорі.

