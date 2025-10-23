В Україні скасують акти виконаних робіт, але не для всіх

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу. Для державних підприємств вони залишаться обов'язковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію засідання Ради.

Парламент підтримав проєкт №14023 щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг. Його автором є голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Нині закон вимагає підписів від обох сторін - виконавця та замовника. На практиці це часто створює проблеми: затримки з документами, непорозуміння з контролюючими органами та судові спори.

Проєктом передбачено, що в акті наданих послуг можна не вказувати посаду, прізвище та/або підпис представника замовника. Але лише за умови, що це прописано в договорі, а послуги оплачені повністю та безготівково.

Разом з тим, ці спрощені правила не будуть застосовуватись до послуг, які оплачуються з бюджету. Для них залишаються чинні вимоги до оформлення документів.