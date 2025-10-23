ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

В Украине отменят акты выполненных работ, но не для всех

Украина, Четверг 23 октября 2025 13:04
В Украине отменят акты выполненных работ, но не для всех Фото: Акты выполненных работ отменят в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене актов выполненных работ для бизнеса. Для государственных предприятий они останутся обязательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию заседания Рады.

Парламент поддержал проект№14023 по упрощению оформления первичных документов по предоставлению услуг. Его автором является глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Сейчас закон требует подписей от обеих сторон - исполнителя и заказчика. На практике это часто создает проблемы: задержки с документами, недоразумения с контролирующими органами и судебные споры.

Проектом предусмотрено, что в акте оказанных услуг можно не указывать должность, фамилию и/или подпись представителя заказчика. Но только при условии, что это прописано в договоре, а услуги оплачены полностью и безналично.

Вместе с тем, эти упрощенные правила не будут применяться к услугам, которые оплачиваются из бюджета. Для них остаются действующие требования к оформлению документов.

Альтернативный проект правительства

В сентябре премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала отмену актов выполненных работ. Она оценивала суммарную экономию украинского бизнеса за счет отмены актов на уровне 20 млрд гривен в год.

Правительство подало свой проект14023-1 в парламент. Законопроект предусматривает, что достаточно будет одной подписи - от исполнителя услуг, если иное не определено договором.

Разница между проектами правительства и Гетманцева заключается в том, что правительство предлагает отменить акты выполненных работ для всех, а депутат - только для бизнеса, а не операций со средствами бюджета. Кроме того, проект Гетманцева предусматривает необходимость указывать отсутствие акта в договоре.

