В Україні скасували золоті та срібні медалі у школах: як тепер відзначатимуть випускників

Міністерство освіти і науки України офіційно скасувало нагородження випускників золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні. Відповідний наказ набув чинності після його реєстрації в Міністерстві юстиції.

Згідно з новими правилами, положення про золоту та срібну медалі втратило чинність. Відтепер у документах про освіту замість "золота медаль" або "срібна медаль" буде використовуватися формулювання "з відзнакою".

Також внесені зміни до офіційних записів:

Формулювання "свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні")" замінено на "свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою".

У порядку нагородження позначення "ЗМ" (золота медаль) та "СМ" (срібна медаль) замінено на "ЗВ" (свідоцтво з відзнакою).

Попри зміни, сам запис "Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою" залишається чинним, як і на попередніх документах про освіту.