Є нюанс. Українцям пояснили, чи зможуть школи й надалі вручати учням медалі

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, чи зможуть українські школи й надалі вручати кращим учням золоті та срібні медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну публікацію політика у Telegram.

Чому виготовляти медалі державним коштом недоцільно

За словами Бабака, подальше централізоване виготовлення золотих і срібних медалей для випускників закладів загальної середньої освіти (за кошти державного бюджету) є недоцільним з низки причин.

По-перше, з 2015 року золота чи срібна медаль не дає жодних переваг під час вступу до закладів вищої освіти.

"Таким чином, медаль випускника це така собі відзнака своєї рідної школи за успіхи у навчанні. Але чомусь досі медалі виготовляються за кошти державного бюджету України", - уточнив нардеп.

По-друге, кількість медалістів зростає вражаючими темпами (у 2019 році було 11,4 тис. медалістів, а у 2024 році - вже 24,8 тис.).

"У 2024 році кількість медалістів склала майже 9,5% від загальної кількості випускників. Тобто кожен десятий - медаліст. Оце рівень! Всі дослідження показують падіння результатів навчання, а кількість медалістів зростає. Український освітній парадокс", - наголосив Бабак.

Дані щодо кількості медалей і медалістів з 2019 року (скриншот: t.me/SerhiiBabak)

По-третє, списки медалістів формуються та передаються в лютому-березні (за декілька місяців до завершення навчання).

"Тобто наперед визначено, що тисячі потенційних медалістів будуть "дотягувати" оцінками до кінця року, навіть якщо вони перестануть сумлінно вчитися. Тобто процедура замовлення золотих і срібних медалей сприяє недоброчесності. Черговий український освітній парадокс", - пояснив нардеп.

Скільки коштує виготовлення медалей для школярів

Бабак розповів також і про "ціну питання" - вартість виготовлення золотих і срібних медалей для випускників українських шкіл.

Так, у 2024 році виготовлення медалей коштувало державному бюджету України 2,936 млн грн.

Тим часом на 2025 рік (згідно з інформацією, наданою представником Міністерства освіти й науки) бюджетний запит на медалі становить:

4,6 млн грн - для золотих медалей

близько 1 млн грн - для срібних

"15 вересня Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради бюджет на 2025 рік. Обов'язково подам правку, яка перерозподілить кошти, закладені на виготовлення медалей (якщо вони там таки залишаться) на більш актуальні освітні потреби", - наголосив голова комітету.

Чи зможуть школи й надалі вручати учням медалі

Бабак наголосив, що Верховна Рада не скасовує вручення в освітніх закладах золотих і срібних медалей.

"Школи й надалі можуть відзначати своїх найкращих випускників медалями", - уточнив він.

Нардеп пояснив, що парламентарі вважають недоцільним саме витрачання мільйонів гривень платників податків на централізоване виготовлення медалей

"Впевнені, що засновники шкіл (територіальні громади) зможуть собі дозволити виготовлення медалей своїм найкращим випускникам, якщо захочуть", - підсумував посадовець.

Допис Бабака (скриншот: t.me/SerhiiBabak)