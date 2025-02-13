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В Украине отменили золотые и серебряные медали в школах: как теперь будут отмечать выпускников

Фото: В Украине отменили золотые и серебряные медали для выпускников (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине официально отменили награждение выпускников 11-х классов золотыми и серебряными медалями. Отныне в документах об образовании будет использоваться формулировка "с отличием".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ МОН № 1771.

Министерство образования и науки Украины официально отменило награждение выпускников золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе. Соответствующий приказ вступил в силу после его регистрации в Министерстве юстиции.

Согласно новым правилам, положение о золотой и серебряной медали утратило силу. Отныне в документах об образовании вместо "золотая медаль" или "серебряная медаль" будет использоваться формулировка "с отличием".

Также внесены изменения в официальные записи:

  • Формулировка "свидетельство о получении полного общего среднего образования (для лиц, награжденных золотой медалью "За высокие достижения в учебе")" заменена на "свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием".
  • В порядке награждения обозначения "ЗМ" (золотая медаль) и "СМ" (серебряная медаль) заменены на "ЗВ" (свидетельство с отличием).

Несмотря на изменения, сама запись "Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием" остается в силе, как и на предыдущих документах об образовании.

Напомним, что централизованное изготовление золотых и серебряных медалей для выпускников за государственные средства является нецелесообразным. Одной из главных причин является то, что с 2015 года эти награды не дают никаких преимуществ при поступлении в учреждения высшего образования.

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