В Украине отменили золотые и серебряные медали в школах: как теперь будут отмечать выпускников

В Украине официально отменили награждение выпускников 11-х классов золотыми и серебряными медалями. Отныне в документах об образовании будет использоваться формулировка "с отличием".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ МОН № 1771.
Министерство образования и науки Украины официально отменило награждение выпускников золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе. Соответствующий приказ вступил в силу после его регистрации в Министерстве юстиции.
Согласно новым правилам, положение о золотой и серебряной медали утратило силу. Отныне в документах об образовании вместо "золотая медаль" или "серебряная медаль" будет использоваться формулировка "с отличием".
Также внесены изменения в официальные записи:
Несмотря на изменения, сама запись "Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием" остается в силе, как и на предыдущих документах об образовании.
Напомним, что централизованное изготовление золотых и серебряных медалей для выпускников за государственные средства является нецелесообразным. Одной из главных причин является то, что с 2015 года эти награды не дают никаких преимуществ при поступлении в учреждения высшего образования.