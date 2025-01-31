Випускникам шкіл треба оформити важливий документ для здачі НМТ: про що мова
Випускники шкіл та інших навчальних закладів загальної середньої освіти, а також особи, які планують здавати Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2025 році, повинні вчасно оформити ID-картку. Це потрібно для участі в основних сесіях тестування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Реєстрація на НМТ розпочнеться 6 березня 2025 року і триватиме до 3 квітня 2025 року. Тому всі абітурієнти повинні подбати про виготовлення ID-картки заздалегідь, адже процес виготовлення займає до 20 робочих днів.
Якщо особа досягла 14 років і ще не має паспорта громадянина України, необхідно звернутися до підрозділу міграційної служби за місцем проживання, до центру обслуговування "Паспортний сервіс" або ЦНАПу.
Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження.
- Паспорт громадянина України двох або одного з батьків.
- Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження.
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо є) або повідомлення про відмову.
- Витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання (якщо є).
Послуга з оформлення першого паспорта громадянина України є безкоштовною. У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків, його буде присвоєно автоматично під час оформлення паспорта.
Нагадаємо, що календарний план організації та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році затверджено наказом Міністерство освіти і науки України. У ньому вказані конкретні терміни реєстрації та дати проведення тестувань.