Випускникам шкіл треба оформити важливий документ для здачі НМТ: про що мова

Випускники шкіл та інших навчальних закладів загальної середньої освіти, а також особи, які планують здавати Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2025 році, повинні вчасно оформити ID-картку. Це потрібно для участі в основних сесіях тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України .

Реєстрація на НМТ розпочнеться 6 березня 2025 року і триватиме до 3 квітня 2025 року. Тому всі абітурієнти повинні подбати про виготовлення ID-картки заздалегідь, адже процес виготовлення займає до 20 робочих днів.

Якщо особа досягла 14 років і ще не має паспорта громадянина України, необхідно звернутися до підрозділу міграційної служби за місцем проживання, до центру обслуговування "Паспортний сервіс" або ЦНАПу.

Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження.

Паспорт громадянина України двох або одного з батьків.

Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо є) або повідомлення про відмову.

Витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання (якщо є).

Послуга з оформлення першого паспорта громадянина України є безкоштовною. У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків, його буде присвоєно автоматично під час оформлення паспорта.