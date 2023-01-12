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В Украине отменили налоговые льготы для игорного бизнеса

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Украина, Четверг 12 января 2023 18:09
В Украине отменили налоговые льготы для игорного бизнеса Фото: в Украине отменили налоговые льготы для игорного бизнеса (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 12 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Украины Ярослава Железняка.

"Совет наконец-то принял на втором чтении мой проект №8079 о запрете вхождения игорного бизнеса на упрощенную систему налогообложения", - написал Железняк.

Поддержали законопроект 303 народных избранника.

"В последней редакции он вступил в силу сразу и со следующего дня весь игорный бизнес переходит на полную ставку налогообложения. Так что, ребята из ОП, не затягивайте подписание. Каждый день - это деньги в Бюджет", - подчеркнул нардеп.

Законопроектом предлагается вернуть ограничения по запрету пребывания на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

Напомним, в ноябре 2022 года Комитет Совета по вопросам налоговой и финансовой политики одобрил отмену налоговых льгот для игорного бизнеса.

В декабре прошлого года в Верховной раде предложили отменить возможность находиться во время военного положения на упрощенной системе налогообложения предприятиям, осуществляющим деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

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