В Україні скасували переведення годинника, а Чехія збудує два оборонні заводи: новини за 16 липня

Верховна Рада скасувала перехід на "літній" і "зимовий" час. А Чехія побудує в Україні два заводи з виробництва патронів на гвинтівок.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 16 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни скаржилися на атаку українських дронів. Зокрема у Курській області спалахнув завод низьковольтної апаратури.

Українські захисники відновили позиції поблизу Торецька, повідомили аналітики ISW.

Прокурорів ОГП піймали на хабарі у 170 тисяч доларів

САП та НАБУ викрили двох прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора на одержанні 170 тисяч доларів неправомірної вигоди. Указані кошти вони одержали за прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

Одного з прокурорів затримали на робочому місці. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Москва готується закрити кордон восени в разі нової хвилі мобілізації, - британська розвідка

Як зазначається в огляді британців, уряд Росії впроваджує "систему обміну інформацією" між Міністерством оборони та ФСБ для передачі докладної інформації про призовників до прикордонної служби, аби не допустити втечі "потенційних новобранців" з країни. Повідомляється, що система має бути повністю функціональною до осені 2024 року.

Британці в цьому контексті нагадують, що сотні тисяч жителів Росії залишили країну після оголошення так званої "часткової мобілізації" у 2022 році.

ідробив документи, щоб відпочити на Карибах. Повідомлено про підозру судді

Служба безпеки України викрила суддю Броварського міськрайонного суду Київської області, який замість службової поїздки разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови. Для цього він використав підроблений лист-запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. Отримати фіктивне запрошення фігуранту допоміг його знайомий адвокат.

До речі, раніше цього суддю вже піймали на хабарі. Наразі йому та його спільнику оголошено підозру.

Рада скасувала перехід на "літній" і "зимовий" час

Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроект №4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. "За" віддав свій голос 261 парламентар, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Він пояснив, що в цьому році в останню неділю жовтня (27-го числа) Україна переведе стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го не буде.

У Європарламенті вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС через "мирне" турне Орбана, - ЗМІ

Депутати Європарламенту зажадали позбавити Угорщину права голосу в ЄС після поїздок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Росію і Китай.

63 євродепутати звернулися до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, глави Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європарламенту Роберта Мецоле із заявою про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "уже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю глави Ради".

Чехія вироблятиме в Україні патрони та штурмові гвинтівки Colt

Україна та Чехія підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості.

Зокрема, була підписана угода щодо виробництва штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Це угода між Ceska Zbrojovka та відповідним українським підприємством. Яким саме, Шмигаль не уточнив, заявивши про міркування безпеки.

В Україні зрадників позбавлятимуть держнагород: Зеленський ініціював законопроект

Президент України Володимир Зеленський запропонував Раді розглянути законопроект, що передбачає позбавлення державних нагород зрадників.

За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород "за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України".

Чи можуть в Україні збільшити кількість блокпостів після 17 липня: що говорять у Міноборони

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін нагадав, що тим, хто не оновив свої військово-облікові дані, виписуватимуть штрафи у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Також повістки, які були надіслані "Укрпоштою", вважатимуть отриманими і підпис тепер не є необхідним.

"Щодо збільшення блокпостів - такої інформації у нас зараз немає", - зазначив Лазуткін.

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