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В ОГП на отриманні хабаря у 170 тисяч доларів викрили двох прокурорів

Україна, Вівторок 16 липня 2024 12:20
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В ОГП на отриманні хабаря у 170 тисяч доларів викрили двох прокурорів Фото: у Офісі Генпрокурора України затримали на хабарі двох прокурорів (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на одержанні хабаря у 170 тисяч доларів прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби САП та Офісу Генпрокурора.

"Вчора САП та НАБУ викрили двох прокурорів на отриманні неправомірної вигоди. Одного з них затримали на робочому місці. За інформацією слідства, вони одержали 170 тисяч доларів США за прийняття рішення про закриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні Генерального прокурора України Андрія Костіна.

Зазначається, що наразі одного з прокурорів вже затримано. Йому повідомлено про підозру.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім викритим особам та обрання їм запобіжних заходів.

"Завжди наголошував: нульова толерантність до корупції - наша принципова позиція і ми робимо все для утвердження цього принципу", - наголосив Костін.

Справи про хабарі

Нагадаємо, що на українській митниці було проведено низку звільнень та перевірок після скандалу з викриттям корупції у деяких підрозділах.

Також напередодні повідомлялось про те, що справу Гринкевича про хабар на 500 тисяч доларів направили до суду

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