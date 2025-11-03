ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути

Понеділок 03 листопада 2025 10:48
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути Фото: по Україні скасували графіки відключень (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні відмінили графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго та повідомлення "Укренерго".

"Завдяки здійсненим аварійно-відновлювальним роботам графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах. Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання – з 16:00 до 22:00", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що через ворожі атаки на енергетичні об’єкти є нові знеструмлення в кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.

Споживання світла росте

За даними "Укренерго", споживання електроенергії в країні залишається високим. Сьогодні, 3 листопада, станом на 8:30, воно було на 6,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 31 жовтня.

Причина змін – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також менший обсяг застосування заходів обмеження.

При цьому, вчора, 2 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 8% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 26 жовтня. Причина – менший обсяг застосування заходів обмеження споживання.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 16:00 до 22:00", - підкреслили в "Укренерго".

Удари РФ по енергетиці

Війська РФ в останні місяці відновили удари по енергетичним об'єктам в Україні. Зокрема, внаслідок останньої масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України в ніч на 30 жовтня були знеструмлені сотні населених пунктів у кількох областях.

На Вінничині були знеструмлені понад 400 населених пунктів, на Дніпропетровщині – 125, у Запорізькій області – 148.

Під удар потрапили західні області, зокрема Вінницька, Львівська, Івано-Франківська, а також Дніпропетровщина, Запоріжжя й Миколаївщина.

Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

Графіки відключення світла Електроенергія
