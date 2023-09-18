В Україні синхронізують реєстри для швидкого отримання статусу учасника бойових дій

Проектом пропонується передбачити:

інформаційну взаємодію між державними реєстрами у зв’язку з набуттям статусу учасника бойових дій;

встановлення можливості громадян подати заяву в паперовій або електронній формі, зокрема, засобами Порталу ДІЯ та Єдиного державного реєстру ветеранів війни для набуття статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих захисників і захисниць;

встановлення особливостей набуття статусу УБД на підставі довідки в електронному вигляді.

Обґрунтування законопроекту

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, військовослужбовці, які брали безпосередню участь в заходах з оборони України мають право на отримання статусу учасника бойових дій, що гарантує захисникам правовий і соціальний захист.

За інформацією Міністерства оборони України діяльність сектору безпеки та оборони сьогодні забезпечують понад мільйон людей у різних структурах. Зокрема, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Збройних сил України мобілізовано 700 тисяч осіб, до Державної прикордонної служби України - 60 тисяч, до Національної гвардії України - 90 тисяч, до Національної поліції України - 100 тисяч.

За даними Міністерства оборони, починаючи з 24 лютого 2022 року та станом на серпень 2023 року лише 95 846 осіб, які брали участь у забезпеченні оборони отримали статус учасника бойових дій.

"Це вкрай низький показник, оскільки процедура надання статусу учасника бойових дій сьогодні є складною та довготривалою, зокрема через велику кількість потрібних документів та бюрократичних процедур А це, у свою чергу, ускладнює інтеграцію військовослужбовців до цивільного життя, а також унеможливлює отримання певних пільг та підтримки з боку держави". йдеться в документі.

З огляду на це, існує необхідність на рівні законів удосконалити процедуру інформаційної взаємодії між державними реєстрами, а також запровадити електронну процедуру набуття військовослужбовцями статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Плани Ради

Раніше голова Верховної ради Руслан Стефанчук, що парламент вже ухвалив низку законів на захист ветеранів та планує найближчим часом розглянути інші проекти.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2023 році фіксуються найвищі показники довіри до військових: 95% довіряють військовим ЗСУ, 93% - ветеранам нинішньої війни та 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.