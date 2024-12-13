Різкий стрибок від "мінусів" до "плюсів". Синоптики дали прогноз на вихідні

Погода в Україні на вихідних, 14-15 грудня, нагадуватиме справжню зиму, місцями до -14 градусів. Але довго вона не протримається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", прогноз синоптика Наталки Діденко.

Субота, 14 грудня

У суботу, 14 грудня, в Україні сильно похолодає. Максимально температура в деяких регіонах опуститися вночі до -12 градусів. А саме: на Житомирщині, Чернігівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Харківщині, Полтавщині, Черкащині.

Найтепліше, з огляду на зимову погоду, буде на півдні та на заході, вдень до +2 градусів. Удень найхолодніше буде на Чернігівщині, у Києві та Київській області, до -5.

Щодо опадів, то сніг "проскочить" у західних регіонах - у Чернівецькій області та на Прикарпатті. У Києві без опадів, вночі до -11 градусів, удень - до -5.

Погода в Україні 14 грудня (meteo.gov.ua)

Неділя, 15 грудня

Як і попереджали синоптики, похолодання протримається 13-14 грудня, а вже 15 грудня в Україні потеплішає. Перехід від морозу до "плюсів" буде досить різким.

При цьому замість погоди майже без опадів, прийдуть дощі зі снігом, які накриють всю Україну без виключення. Вночі температура максимально опуститься до -7 градусів - у Луганській та Донецькій областях. На заході вночі температура ледве "перекрокує" до -1, як і на півдні.

Вдень максимально буде до +6 градусів, у Криму, в інших регіонах в межах +1, +2. В Києві очікується сніг, вночі -4, вдень до +1.

Погода в Україні 15 грудня (meteo.gov.ua)

Потепління в Україні: погода на найближчі дні

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, протягом дня неділі-понеділка в Україні потеплішає до відлиги. А на наступному тижні максимальна температура повітря досягатиме +2...+7 градусів.

"Потепління, в цьому випадку - це перехід від антициклону до циклону з атмосферними фронтами, часто супроводжується збільшенням хмарності та опадами", - констатувала синоптик.