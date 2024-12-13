Резкий скачок от "минусов" к "плюсам". Синоптики дали прогноз на выходные

Погода в Украине на выходных, 14-15 декабря, будет напоминать настоящую зиму, местами до -14 градусов. Но долго она не продержится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр", прогноз синоптика Наталки Диденко.

Суббота, 14 декабря

В субботу, 14 декабря, в Украине сильно похолодает. Максимально температура в некоторых регионах опуститься ночью до -12 градусов. А именно: в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Черкасской.

Теплее всего, учитывая зимнюю погоду, будет на юге и на западе, днем до +2 градусов. Днем холоднее всего будет в Черниговской, Киеве и Киевской области, до -5.

Что касается осадков, то снег "проскочит" в западных регионах - в Черновицкой области и на Прикарпатье. В Киеве без осадков, ночью до -11 градусов, днем - до -5.

Погода в Украине 14 декабря (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 15 декабря

Как и предупреждали синоптики, похолодание продержится 13-14 декабря, а уже 15 декабря в Украине потеплеет. Переход от мороза к "плюсам" будет достаточно резким.

При этом вместо погоды почти без осадков, придут дожди со снегом, которые накроют всю Украину без исключения. Ночью температура максимально опустится до -7 градусов - в Луганской и Донецкой областях. На западе ночью температура едва "перешагнет" до -1, как и на юге.

Днем максимально будет до +6 градусов, в Крыму, в остальных регионах в пределах +1, +2. В Киеве ожидается снег, ночью -4, днем до +1.

Погода в Украине 15 декабря (meteo.gov.ua)

Потепление в Украине: погода на ближайшие дни

Как отметила синоптик Наталка Диденко, в течение дня воскресенья-понедельника в Украине потеплеет до оттепели. А на следующей неделе максимальная температура воздуха будет достигать +2...+7 градусов.

"Потепление, в этом случае - это переход от антициклона к циклону с атмосферными фронтами, часто сопровождается увеличением облачности и осадками", - констатировала синоптик.