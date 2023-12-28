В Україні з січня підвищать пенсії, але не для всіх: хто і скільки отримає

Згідно з законом, з 1 січня мінімальна зарплата зросте з 6700 гривень до 7100 гривень.

Таке збільшення є підставою для перерахунку пенсій непрацюючим особам, які досягли віку 65 років та мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно): мінімальний розмір пенсій таких пенсіонерів з 1 січня 2024 року не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати - 2 840 гривень.

Крім того, з 1 січня збільшиться розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, йдеться в роз'ясненні.

Мінімальна пенсія зросте лише 1 березня

Законом про держбюджет встановлено, що розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшується до 2361 гривень, а прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць - до 2 920 гривень.

З урахуванням зазначеного з 1 січня 2024 року з 258,90 до 292,00 гривень зросте розмір надбавки до пенсії почесним донорам України, який обчислюється як 10% розміру прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, розповіли у ПФУ.

Водночас пунктом прикінцевих положень закону "Про державний бюджет України на 2024 рік" встановлено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій, повідомили у ПФУ.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 грн або на 15,7% до 5 350,33 грн. При цьому інфляція становила 3,0%.

Пенсії понад 10 тисяч гривень на 1 жовтня отримували 1,13 млн українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів (10,54 млн осіб).