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В Украине с января повысят пенсии, но не для всех: кто и сколько получит

Фото: пенсии почти не вырастут с 1 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Закон о государственном бюджете Украины на 2024 года предусматривает повышение размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Это повлияет на размер пенсий некоторых категорий украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно закону, с 1 января минимальная зарплата вырастет с 6700 гривен до 7100 гривен.

Такое увеличение является основанием для перерасчета пенсий неработающим лицам, достигшим возраста 65 лет и имеющим полный страховой стаж (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно): минимальный размер пенсий таких пенсионеров с 1 января 2024 года не может быть менее 40% минимальной зарплаты - 2 840 гривен.

Кроме того, с 1 января увеличится размер ежемесячной денежной выплаты лицам, у которых есть особые заслуги перед Родиной, говорится в разъяснении.

Минимальная пенсия вырастет только 1 марта

Законом о госбюджете установлено, что размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, увеличивается до 2361 гривен, а прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц - до 2 920 гривен.

С учетом указанного с 1 января 2024 года с 258,90 до 292,00 гривен возрастет размер надбавки к пенсии почетным донорам Украины, который исчисляется как 10% размера прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, рассказали в ПФУ.

В то же время пунктом заключительных положений закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год" установлено, что перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, осуществляемый с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года, производится с 1 марта 2024 вместе с ежегодной индексацией пенсий, сообщили в ПФУ.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии в Украине за 9 месяцев 2023 вырос на 727,74 грн или на 15,7% до 5 350,33 грн. При этом инфляция составила 3,0%.

Пенсии более 10 тысяч гривен на 1 октября получали 1,13 млн украинцев. Это 10,7% от общего количества пенсионеров (10,54 млн человек).

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