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Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень: свіжі дані

Україна, Середа 11 жовтня 2023 10:21
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Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень: свіжі дані Фото: пенсії понад 10 тисяч гривень отримують 10,7% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 жовтня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 128 011 українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів (10 539 968 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

  • до 2000 гривень – 0,6%, 63 862 особи, середня пенсія – 1 229,9 гривень,
  • від 2001 до 3000 гривень – 29,2%, 3 083 967 осіб, середня пенсія – 2 619,15 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень – 21,3%, 2 239 942 особи, середня пенсія – 3 546,98 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень – 15,0%, 1 577 827 осіб, середня пенсія – 4 406,58 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень – 23,2%, 2 446 359 осіб, середня пенсія – 6 837,21 гривень,
  • понад 10 000 гривень – 10,7%, 1 128 011 осіб, середня пенсія – 14 727,10 гривень.

Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень: свіжі дані

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 гривень або на 15,7% до 5 350,33 гривень. При цьому інфляція становила 3,0%.

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