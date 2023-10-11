Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень: свіжі дані

Станом на 1 жовтня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 128 011 українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів (10 539 968 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Розмір пенсій розподіляється так: до 2000 гривень – 0,6%, 63 862 особи, середня пенсія – 1 229,9 гривень,

від 2001 до 3000 гривень – 29,2%, 3 083 967 осіб, середня пенсія – 2 619,15 гривень,

від 3001 до 4000 гривень – 21,3%, 2 239 942 особи, середня пенсія – 3 546,98 гривень,

від 4001 до 5000 гривень – 15,0%, 1 577 827 осіб, середня пенсія – 4 406,58 гривень,

від 5001 до 10000 гривень – 23,2%, 2 446 359 осіб, середня пенсія – 6 837,21 гривень,

понад 10 000 гривень – 10,7%, 1 128 011 осіб, середня пенсія – 14 727,10 гривень.