В Україні штрафують за осінні "звички": що не можна робити

Поліція закликає українців бути свідомими та не спалювати суху траву, рослинність, листя, сміття або ж інші відходи. За такі правопорушення громадянам загрожують суттєві штрафи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Харківської області у Facebook.
Правоохоронці звернули увагу українців на важливі правила, яких обов'язково потрібно дотримуватись:
"Перед тим, як покинути місце відпочинку, обов'язково загасіть вогонь водою або закидайте землею, поки вогонь повністю не загасне", - додали у поліції.
Згідно з інформацією Патрульної поліції, за спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків - громадянам загрожує штраф розміром:
За ті ж дії, вчинені на території заповідників, паліям загрожує ще більший штраф:
"Якщо ви стали свідком незаконного випалювання сміття чи трави, зателефонуйте на лінію 102 або 112. У разі пожежі - негайно звертайтесь на лінію 101", - наголосили у поліції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна людям викидати старі меблі та як в Україні штрафують за сміття.
Крім того, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко пояснила, чому українці не сортують сміття і чи можна з цим щось зробити.
Читайте також, скільки заводів з переробки сміття й відходів працює зараз в Україні та яка реальна потреба.