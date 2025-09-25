В Украине штрафуют за осенние "привычки": что нельзя делать

Что нельзя делать украинцам в любой сезон

Правоохранители обратили внимание украинцев на важные правила, которых обязательно нужно придерживаться:

избегать сжигания сухой растительности, листьев, мусора и других отходов;

не бросать спички и окурки, которые горят или тлеют, в неположенных местах;

не разводить костры рядом со зданиями;

разжигать костер только на специально подготовленной площадке, очищенной до грунта.

"Перед тем, как покинуть место отдыха, обязательно потушите огонь водой или забрасывайте землей, пока огонь полностью не погаснет", - добавили в полиции.

Какие штрафы грозят людям за нарушение правил

Согласно информации Патрульной полиции, за сжигание сухой травы, опавших листьев и других растительных остатков - гражданам грозит штраф размером:

от 3 060 гривен;

до 6 120 гривен.

За те же действия, совершенные на территории заповедников, поджигателям грозит еще больший штраф:

от 6 120 гривен;

до 12 240 гривен.

"Если вы стали свидетелем незаконного выжигания мусора или травы, позвоните на линию 102 или 112. В случае пожара - немедленно обращайтесь на линию 101", - подчеркнули в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)