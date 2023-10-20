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В Україні штрафуватимуть за використання назв "шампанське" та "коньяк"

Фото: Виробників "шампанського" та "коньяку" в Україні штрафуватимуть (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проект зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пропонується штрафувати за незаконне використання зареєстрованих брендів з грудня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №10162.

Проектом закону пропонується ввести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв.

Зокрема, алюзія (пряме або непряме посилання на одну або декілька офіційних назв спиртних напоїв або географічних зазначень спиртних напоїв під час опису, представлення, маркування харчових продуктів та спиртних напоїв) передбачає штраф на у від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 гривень до 850 гривень).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, закон "Про географічні зазначення спиртних напоїв", ухвалений в грудні 2022 року, вводиться в дію 28 грудня 2024 року.

Законом гармонізуються положення національного законодавства з нормами права Європейського Союзу та встановлюються загальні правила визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв, правила використання офіційних назв спиртних напоїв, особливості використання та захисту географічних зазначень спиртних напоїв.

Закон про захист брендів

Нагадаємо, у 2019 році в Україні ухвалили закон про "географічні бренди" щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень.

Закон є частиною зобов'язань України у межах угоди про асоціацію з ЄС. Акт має забезпечити захист іноземних географічних зазначень та створити підстави для створення таких зазначень в Україні.

Водночас українські назви-бренди отримають правовий захист в Європейському Союзі. Їх перелік наразі формується.

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