На подпись Зеленскому передали евроинтеграционный закон о "географических брендах"

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ уже подписал глава парламента Дмитрий Разумков

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1065 о "географических брендах" по совершенствованию правовой охраны географических указаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. В частности, спикер Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект 25 сентября.

Закон является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Акт должен обеспечить защиту иностранных географических указаний и создать основания для создания таких указаний в Украине.

По словам автора законопроекта Роксоланы Пидласы, украинские названия-бренды получат правовую защиту в Европейском союзе. Их перечень сейчас формируется. Она отметила, что в перечень войдут гуцульская овечья брынза, мелитопольская черешня, закарпатское вино, карпатский мед.

Напомним, начале сентября сообщалось, что объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-августе 2019 составил 30,083 млрд долларов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (28,445 млрд долларов).

Как писало РБК-Украина, по данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров из Украины в страны Евросоюза в 2018 году вырос на 15% до 20,153 млрд долларов, импорт - на 10% до 24,294 млрд долларов. Доля стран ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6% (в 2017 году - также 42,6%).