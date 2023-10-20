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В Украине будут штрафовать за использование названий "шампанское" и "коньяк"

Фото: Производителей "шампанского" и "коньяка" в Украине будут штрафовать (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес в Верховную Раду проект изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Предлагается штрафовать за незаконное использование зарегистрированных брендов с декабря 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №10162.

Проект закона предлагает ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере географических указаний спиртных напитков.

В частности, аллюзия (прямая или косвенная ссылка на одно или несколько официальных названий спиртных напитков или географических указаний спиртных напитков во время описания, представления, маркировки пищевых продуктов и спиртных напитков) предусматривает штраф в размере от 20 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 гривен до 850 гривен).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, закон "О географических указаниях спиртных напитков", принятый в декабре 2022 года, вводится в действие 28 декабря 2024 года.

Законом гармонизируются положения национального законодательства с нормами права Европейского Союза и устанавливаются общие правила определения, описания, представления и маркировки спиртных напитков, правила использования официальных наименований спиртных напитков, особенности использования и защиты географических указаний спиртных напитков.

Закон о защите брендов

Напомним, в 2019 году в Украине приняли закон о "географических брендах" об усовершенствовании правовой охраны географических указаний.

Закон является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Акт должен обеспечить защиту иностранных географических указаний и создать основания создания таких указаний в Украине.

В то же время, украинские названия-бренды получат правовую защиту в Европейском Союзе. Их перечень формируется.

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