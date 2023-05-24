В Україні ширяться повітряні тривоги в низці областей, працює ППО

Сигнали спочатку пролунали у Чернігівській та Сумській областях. Однак пізніше тривога також була оголошена у Полтавській, Дніпропетровській та Харківській.

Жителів зазначених регіонів просять залишатися в укриттях і дотримуватись правил "двох стін". У місцевих пабліках повідомляють про роботу ППО і, відповідно, про звуки вибухів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram також закликав не ігнорувати тривогу.

Моніторингові групи пишуть про ворожі безпілотники, попередньо типу Shahed, які рухаються у повітряному просторі над областями.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 24 травня (фото: t.me/alarmukraine)

Нічні повітряні атаки росіян

Нагадаємо, минулої ночі в Києві та ряді областей України оголосили повітряну тривогу. Вранці 23 травня в Повітряних силах ЗСУ поінформували, що силами ППО вночі були збиті 8 БПЛА - шість "Шахедів" та два дрони-розвідники.

Перед тим, Сили та засоби протиповітряної оборони вночі 22 травня збили 20 ударних БПЛА і чотири крилаті ракети, а загалом війська РФ випустили по Україні 16 ракет різних типів.

Тоді місто Дніпро та область прийняли основний удар - загалом в регіоні було збито 15 дронів та 4 крилаті ракети, проте також були і влучання, в результаті чого постраждали 8 людей, були пошкоджені кілька будівель та будинків, десятки авто.

До того, вночі 19 травня, по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ворожі дрони та ракети. Тоді вибух пролунав у Кривому Розі, а також у Львові. Що стосується Києва, то під час тієї нічної атаки "Шахедів" на столицю всі ворожі цілі були збиті ППО. Загалом же над Києвом останні кілька тижнів збивають усі повітряні цілі росіян, включаючи ракети "Кинжал".

23 травня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк вказала на особливість нічних атак РФ по Україні - ворог хоче приспати пильність українських військових, та продовжує шукати слабкі місця ППО.