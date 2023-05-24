В Украине объявлены воздушные тревоги в ряде областей, работает ПВО

Сигналы сначала прозвучали в Черниговской и Сумской областях. Однако позже тревога также была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской.

Жителей указанных регионов просят оставаться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен". В местных пабликах сообщают о работе ПВО, и, соответственно, о звуках взрывов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram также призывал не игнорировать тревогу.

Мониторинговые группы пишут о вражеских беспилотниках, предварительно типа Shahed, которые движутся в воздушном пространстве над областями.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 24 мая (фото: t.me/alarmukraine)

Ночные воздушные атаки россиян

Напомним, минувшей ночью в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Утром 23 мая в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что силами ПВО ночью были сбиты 8 БПЛА - шесть "Шахедов" и два дрона-разведчика.

Перед тем, Силы и средства противовоздушной обороны ночью 22 мая сбили 20 ударных БПЛА и четыре крылатые ракеты, а всего войска РФ выпустили по Украине 16 ракет разных типов.

Тогда город Днепр и область приняли основной удар - в целом в регионе было сбито 15 дронов и 4 крылатые ракеты, однако также были и попадания, в результате чего пострадали 8 человек, были повреждены несколько зданий и домов, десятки авто.

До этого ночью 19 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за вражеских дронов и ракет. Тогда взрыв прогремел в Кривом Роге, а также во Львове. Что касается Киева, то во время той ночной атаки "Шахедов" на столицу все враждебные цели были сбиты ПВО. В целом же над Киевом в последние несколько недель сбивают все воздушные цели россиян, включая ракеты "Кинжал".

23 мая руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк указала на особенность ночных атак РФ по Украине - враг хочет усыпить бдительность украинских военных, и продолжает искать слабые места ПВО.