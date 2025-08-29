В Україні шириться повітряна тривога через "Шахеди": які області під загрозою

Масована атака та удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, що в ніч на 28 серпня російські війська здійснили одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни. В Дарницькому районі зруйновано багатоповерхівку, десятки людей загинули.

