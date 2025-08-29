В Украине распространяется воздушная тревога из-за "Шахедов": какие области под угрозой

Массированная атака и удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, что в ночь на 28 августа российские войска совершили одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами.

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны. В Дарницком районе разрушена многоэтажка, десятки людей погибли.

