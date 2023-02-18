В Україні ще одній категорії держслужбовців дозволили виїзд за кордон: про кого йдеться

Уряд розширив список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон в умовах воєнного стану. Це стосується як чоловіків, так і жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Жінкам-держслужбовцям

Як вказано в документі, жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу.

Зокрема, для виїзду з країни необхідні такі документи:

закордонний паспорт,

свідоцтво про народження дитини,

документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Чоловікам-держслужбовцям

Щодо чоловіків-держслужбовців, то вони у перелік до вищевказаних документів додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Що відомо про заборону виїзду

Нагадаємо, що 27 січня уряд схвалив постанову, яка забороняє на період воєнного стану виїзд держслужбовців за кордон без поважних причин.

Таким чином, народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон лише у разі службових відряджень.

Додамо, втім все ж є винятки у яких держслужбовці можуть виїхати з України з інших причин, крім відрядження. Про них дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

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