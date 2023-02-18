В Украине еще одной категории госслужащих разрешили выезд за границу: о ком идет речь

Правительство расширило список госслужащих, которые могут уехать за границу в условиях военного положения. Это касается как мужчин, так и женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Женщинам-госслужащим

Как указано в документе, женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может уехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения.

В частности, для выезда из страны необходимы следующие документы:

загранпаспорт,

свидетельство о рождении ребенка,

документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Мужчинам-госслужащим

Что касается мужчин-госслужащих, то они в перечень к вышеуказанным документам дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого отца, воспитание и содержание ребенка отцом самостоятельно.

Что известно о запрете выезда

Напомним, что 27 января правительство одобрило постановление, запрещающее на период военного положения выезд госслужащих за границу без уважительных причин.

Таким образом, народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу только в случае служебных командировок.

Добавим, впрочем, все же есть исключения, при которых госслужащие могут уехать из Украины и по другим причинам, кроме командировки. О них узнайте в материале РБК-Украина.

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