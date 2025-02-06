UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

В Україні сертифікуватимуть психологів та психотерапевтів. Зеленський підписав закон

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про систему охорони психічного здоров'я України". Він, зокрема, передбачає сертифікацію психологів та психотерапевтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону.

Закон передбачає:

  • створення Національної комісії з питань психічного здоров'я, яка координуватиме діяльність у цій сфері;
  • встановлення вимог до фахівців: психологи та психотерапевти тепер повинні мати повну вищу освіту і проходити сертифікацію міжнародного зразка.

Також документ приділяє увагу охороні психічного здоров’я на робочих місцях та пропонує роботодавцям створювати програми психосоціальної підтримки працівників.

Окрім того, в Україні планують створити державні та місцеві програми з психічного здоров’я та спеціальні ініціативи для підтримки дітей, молоді, військових, ветеранів і внутрішньо переміщених громадян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський доручив зробити ціни на ліки доступнішими для українців.

"Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема, на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять з цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо", - уточнив президент.

Він зазначив, що ціни на ліки - відповідальність уряду, а конкретніше - міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та Антимонопольного комітету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПсихіатр