В Україні сертифікуватимуть психологів та психотерапевтів. Зеленський підписав закон

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський доручив зробити ціни на ліки доступнішими для українців.

"Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема, на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять з цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо", - уточнив президент.

Він зазначив, що ціни на ліки - відповідальність уряду, а конкретніше - міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та Антимонопольного комітету.

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