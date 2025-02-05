Зеленський доручив зробити ціни на ліки доступнішими для українців

Ціни на ліки в деяких аптеках є занадто високими. Уряд розробить рішення для цієї проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, на засіданні Ради нацбезпеки і оборони планується обговорити нові питання. Зокрема, необхідно підвищити фінансову стійкість кожної української родини.

"Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема, на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять з цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо", - уточнив президент.

Він зазначив, що ціни на ліки - відповідальність уряду, а конкретніше - міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та Антимонопольного комітету.

Президент розповів, що він провів з міністром і представниками АМКУ нараду. Як зазначив Зеленський, він "втомився чекати відповідних пропозицій".

"Часу небагато. Усе, що потрібно зробити, цілком зрозуміло. Потрібні конкретні кроки, конкретні рішення, які дадуть змогу зробити доступнішим захист здоров'я наших людей. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення", - додав глава держави.