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В Украине будут сертифицировать психологов и психотерапевтов. Зеленский подписал закон

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О системе охраны психического здоровья Украины". Он, в частности, предусматривает сертификацию психологов и психотерапевтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона.

Закон предусматривает:

  • создание Национальной комиссии по вопросам психического здоровья, которая будет координировать деятельность в этой сфере;
  • установление требований к специалистам: психологи и психотерапевты теперь должны иметь полное высшее образование и проходить сертификацию международного образца.

Также документ уделяет внимание охране психического здоровья на рабочих местах и предлагает работодателям создавать программы психосоциальной поддержки работников.

Кроме того, в Украине планируют создать государственные и местные программы по психическому здоровью и специальные инициативы для поддержки детей, молодежи, военных, ветеранов и внутренне перемещенных граждан.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил сделать цены на лекарства более доступными для украинцев.

"Во многом это касается ценовых вопросов, в частности, на жизненно важные вещи, такие как лекарства. То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо", - уточнил президент.

Он отметил, что цены на лекарства - ответственность правительства, а конкретнее - министра здравоохранения Виктора Ляшко и Антимонопольного комитета.

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Владимир ЗеленскийПсихиатр