В Украине будут сертифицировать психологов и психотерапевтов. Зеленский подписал закон

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил сделать цены на лекарства более доступными для украинцев.

"Во многом это касается ценовых вопросов, в частности, на жизненно важные вещи, такие как лекарства. То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо", - уточнил президент.

Он отметил, что цены на лекарства - ответственность правительства, а конкретнее - министра здравоохранения Виктора Ляшко и Антимонопольного комитета.

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