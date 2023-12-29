В Україні розвіяли фейк про відключення світла на новорічні свята

В Україні розвінчали фейк про те, що на новорічні свята відключатимуть електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"На новорічні свята українцям відключатимуть електроенергію". Це - неправда", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначають, що через підготовку до свят в енергосистемі українців нібито виник дефіцит, тож відзавтра почнуть діяти графіки відключення світла. Таку інформацію поширюють Telegram-канали.

Насправді диспетчерський центр "Укренерго" не планує обмеження споживання у святкові дні, інформація про відключення - фейкова.

"В енергосистемі профіцит через знижене споживання. Цьому сприяє плюсова температура повітря. Також традиційно у вихідні дні споживання електроенергії нижче, ніж у робочі. Тому в "Укренерго" немає жодних підстав для введення графіків відключень енергоживлення", - повідомила компанія.

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.

РБК-Україна писало про те, що поліція нагадала про комендантську годину у новорічні свята й пообіцяла жорстко реагувати на порушення.

Про усі заборони під час комендантської години можна дізнатись детальніше за посиланням.