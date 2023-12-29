ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине развеяли фейк об отключении света на новогодние праздники

Украина, Пятница 29 декабря 2023 22:27
UA EN RU
В Украине развеяли фейк об отключении света на новогодние праздники Архивное фото: В Украине развеяли фейк об отключении света на новогодние праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине развенчали фейк о том, что на новогодние праздники будут отключать электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"На новогодние праздники украинцам будут отключать электроэнергию". Это - неправда", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что из-за подготовки к праздникам в энергосистеме украинцев якобы возник дефицит, поэтому с завтрашнего дня начнут действовать графики отключения света. Такую информацию распространяют Telegram-каналы.

На самом деле диспетчерский центр "Укрэнерго" не планирует ограничения потребления в праздничные дни, информация об отключении - фейковая.

"В энергосистеме профицит из-за сниженного потребления. Этому способствует плюсовая температура воздуха. Также традиционно в выходные дни потребление электроэнергии ниже, чем в рабочие. Поэтому у "Укрэнерго" нет никаких оснований для введения графиков отключений энергопитания", - сообщила компания.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призвали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

РБК-Украина писало о том, что полиция напомнила о комендантском часе в новогодние праздники и пообещала жестко реагировать на нарушения.

Все запреты во время комендантского часа можно узнать подробнее по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Электроэнергия Новый год
NEWS
Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке
Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году