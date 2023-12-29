В Украине развеяли фейк об отключении света на новогодние праздники
В Украине развенчали фейк о том, что на новогодние праздники будут отключать электроэнергию.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"На новогодние праздники украинцам будут отключать электроэнергию". Это - неправда", - говорится в сообщении.
В Центре отмечают, что из-за подготовки к праздникам в энергосистеме украинцев якобы возник дефицит, поэтому с завтрашнего дня начнут действовать графики отключения света. Такую информацию распространяют Telegram-каналы.
На самом деле диспетчерский центр "Укрэнерго" не планирует ограничения потребления в праздничные дни, информация об отключении - фейковая.
"В энергосистеме профицит из-за сниженного потребления. Этому способствует плюсовая температура воздуха. Также традиционно в выходные дни потребление электроэнергии ниже, чем в рабочие. Поэтому у "Укрэнерго" нет никаких оснований для введения графиков отключений энергопитания", - сообщила компания.
Удары РФ по энергетике Украины
Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.
В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призвали экономить электроэнергию и не перегружать систему.
РБК-Украина писало о том, что полиция напомнила о комендантском часе в новогодние праздники и пообещала жестко реагировать на нарушения.
Все запреты во время комендантского часа можно узнать подробнее по ссылке.
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