В Україні розвіяли черговий фейк росіян щодо наступу на Сумську область

Фейки росіян

Нагадаємо, останнім часом російські пропагандисти все частіше розповсюджують фейки, які стосуються прикордонних українських областей.

Зокрема вони вже писали про те, що РФ нібито веде підготовку до нового наступу на Сумську область. Це пояснювали "спробою відтягнути резерви ЗСУ від Куп'янська".

Також ворог кілька разів робив вкидання про "евакуацію з Харкова", оскільки місто нібито можуть оточити.

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