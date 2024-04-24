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В Україні розвіяли черговий фейк росіян щодо наступу на Сумську область

Ілюстративне фото: росіяни розповсюджують фейк про наступ на Сумську область (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни вкотре розповсюджують неправдиву інформацію про нібито наступ на Сумську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденко у Telegram.

Дрозденко на тлі фейків наголосив, що жодних ударних угруповань ворога на кордоні із Сумською областю виявлено не було.

"Прошу бути спокійними і не поширювати фейки... Довіряйте лише офіційним джерелам та аналізуйте інформацію", - наголосив глава МВА.

Фейки росіян

Нагадаємо, останнім часом російські пропагандисти все частіше розповсюджують фейки, які стосуються прикордонних українських областей.

Зокрема вони вже писали про те, що РФ нібито веде підготовку до нового наступу на Сумську область. Це пояснювали "спробою відтягнути резерви ЗСУ від Куп'янська".

Також ворог кілька разів робив вкидання про "евакуацію з Харкова", оскільки місто нібито можуть оточити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сумська областьВійська РФВійна в УкраїніФейки