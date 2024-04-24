В Украине развеяли очередной фейк россиян о наступлении на Сумскую область

Фейки россиян

Напомним, последнее время российские пропагандисты все чаще распространяют фейки, которые касаются приграничных украинских областей.

В частности, они уже писали о том, что РФ якобы ведет подготовку к новому наступлению на Сумскую область. Это объясняли "попыткой оттянуть резервы ВСУ от Купянска".

Также враг несколько раз делал вбросы об "эвакуации из Харькова", поскольку город якобы могут окружить.

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