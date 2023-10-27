В Україні розширюють компенсації за зруйноване майно: Зеленський підписав закон

Зазначимо, що мова йде про розширення програми "єВідновлення".

Так, передбачається розширення форми компенсації для українців, чиє житло було пошкоджене або зруйноване.

Зокрема, відтепер громадяни, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, зможуть претендувати на виплату по програмі "єВідновлення".

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, очікується, що такі виплати розпочнуться з початку 2024 року.

Програма "єВідновлення"

10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої українцям виплачують кошти за пошкоджене та зруйноване житло.

Зазначимо, що на першому етапі гроші виплачували тим громадянам, яким був потрібний косметичний ремонт житла.

Ми також писали, що уряд визначив критерії територій, які підлягають відбудові.

РБК-Україна розповідало, як подати заявку та отримати виплати за пошкоджене житло.

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