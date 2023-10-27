В Украине расширяют компенсации за разрушенное имущество: Зеленский подписал закон

Отметим, что речь идет о расширении программы "єВідновлення".

Так, предусматривается расширение формы компенсации для украинцев, чье жилье было повреждено или разрушено.

В частности, отныне граждане, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату по программе "єВідновлення".

Как ранее сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, ожидается, что такие выплаты начнутся с начала 2024 года.

Программа "єВідновлення"

10 мая в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам выплачивают средства за поврежденное и разрушенное жилье.

Отметим, что на первом этапе деньги выплачивали тем гражданам, которые нуждались в косметическом ремонте жилья.

Мы также писали, что правительство определило критерии территорий, подлежащих восстановлению.

РБК-Украина рассказывало, как подать заявку и получить выплаты за поврежденное жилье.

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