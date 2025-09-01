ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні розширять мережу військових ліцеїв: Шмигаль розкрив деталі

Понеділок 01 вересня 2025 18:26
UA EN RU
В Україні розширять мережу військових ліцеїв: Шмигаль розкрив деталі Шмигаль розповів, що мережа військових ліцеїв в Україні зросте (фото: mod.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

В Україні працюють над розширенням мережі військових ліцеїв, адже така освіта - основа сучасного українського війська.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Розширення мережі військових ліцеїв в Україні: що відомо

У відомстві розповіли, що з нагоди початку нового навчального року міністр оборони України Денис Шмигаль відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна - привітав ліцеїстів та викладачів із 1 вересня.

В Україні розширять мережу військових ліцеїв: Шмигаль розкрив деталіСвято 1 вересня в столичному військовому ліцеї (фото: mod.gov.ua)

У межах заходу він нагадав, що військова освіта - основа сучасного українського війська, адже знання дають змогу:

  • перемагати на полі бою;
  • демонструвати кмітливість;
  • демонструвати стійкість духу та винахідливість під час воєнних дій.

В Україні розширять мережу військових ліцеїв: Шмигаль розкрив деталіШмигаль у військовому ліцеї імені Івана Богуна (фото: mod.gov.ua)

"Ми робимо все, щоб мережа військових ліцеїв в Україні розширювалася", - наголосив Шмигаль.

Він уточнив, що Міноборони працює над тим, "щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий ліцей".

В Україні розширять мережу військових ліцеїв: Шмигаль розкрив деталіЛіцеїсти та викладачі освітнього закладу (фото: mod.gov.ua)

"Серед молоді є величезний запит на якісну військову освіту, і ми створимо для її розвитку всі умови", - додав міністр оборони.

Насамкінець він побажав ліцеїстам нових звершень і відкриттів - аби всі сміливі задуми та ідеї втілювалися в життя на благо нашої держави.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі вищі військові навчальні заклади, які готують офіцерів для Сил безпеки та оборони - куди вступати, щоб стати частиною військової еліти.

Крім того, ми пояснювали, як "поєднати" військову й цивільну кар'єру в одному навчанні.

Читайте також, як військові виші змінюють умови навчання у 2025 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль служба в армії лицей Освіта в Україні
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці