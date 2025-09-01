В Україні розширять мережу військових ліцеїв: Шмигаль розкрив деталі
В Україні працюють над розширенням мережі військових ліцеїв, адже така освіта - основа сучасного українського війська.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Розширення мережі військових ліцеїв в Україні: що відомо
У відомстві розповіли, що з нагоди початку нового навчального року міністр оборони України Денис Шмигаль відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна - привітав ліцеїстів та викладачів із 1 вересня.
Свято 1 вересня в столичному військовому ліцеї (фото: mod.gov.ua)
У межах заходу він нагадав, що військова освіта - основа сучасного українського війська, адже знання дають змогу:
- перемагати на полі бою;
- демонструвати кмітливість;
- демонструвати стійкість духу та винахідливість під час воєнних дій.
Шмигаль у військовому ліцеї імені Івана Богуна (фото: mod.gov.ua)
"Ми робимо все, щоб мережа військових ліцеїв в Україні розширювалася", - наголосив Шмигаль.
Він уточнив, що Міноборони працює над тим, "щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий ліцей".
Ліцеїсти та викладачі освітнього закладу (фото: mod.gov.ua)
"Серед молоді є величезний запит на якісну військову освіту, і ми створимо для її розвитку всі умови", - додав міністр оборони.
Насамкінець він побажав ліцеїстам нових звершень і відкриттів - аби всі сміливі задуми та ідеї втілювалися в життя на благо нашої держави.
