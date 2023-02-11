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В Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон

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Субота 11 лютого 2023 15:02
В Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон Фото: в Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд розширив список чоловіків й жінок серед держслужбовців, які мають можливість виїхати за кордон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу", - пише пресслужба.

Для виїзду за кордон, необхідно мати при собі:

  • закордонний паспорт,
  • свідоцтво про народження дитини,
  • документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Чоловіка, зі свого боку, повинні додатково мати при собі документ, який підтверджуватиме статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Виїхати можна лише на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

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