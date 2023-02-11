В Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу", - пише пресслужба.

Для виїзду за кордон, необхідно мати при собі:

закордонний паспорт,

свідоцтво про народження дитини,

документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Чоловіка, зі свого боку, повинні додатково мати при собі документ, який підтверджуватиме статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.