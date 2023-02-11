В Украине расширили список госслужащих, которые могут уехать за границу
Правительство расширило список мужчин и женщин среди госслужащих, имеющих возможность уехать за границу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.
"Женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может выехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения", - пишет пресс-служба.
Для выезда за границу необходимо иметь при себе:
- загранпаспорт,
- свидетельство о рождении ребенка,
- документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.
Мужчины, со своей стороны, должны дополнительно иметь при себе документ, подтверждающий статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кабинет министров принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Выехать можно только на основании соответствующих решений о служебных командировках.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.