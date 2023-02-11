В Украине расширили список госслужащих, которые могут уехать за границу

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.

"Женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может выехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения", - пишет пресс-служба.

Для выезда за границу необходимо иметь при себе:

загранпаспорт,

свидетельство о рождении ребенка,

документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Мужчины, со своей стороны, должны дополнительно иметь при себе документ, подтверждающий статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.