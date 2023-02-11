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В Украине расширили список госслужащих, которые могут уехать за границу

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Суббота 11 февраля 2023 15:02
В Украине расширили список госслужащих, которые могут уехать за границу Фото: в Украине расширили список госслужащих, которые могут уехать за границу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство расширило список мужчин и женщин среди госслужащих, имеющих возможность уехать за границу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.

"Женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может выехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения", - пишет пресс-служба.

Для выезда за границу необходимо иметь при себе:

  • загранпаспорт,
  • свидетельство о рождении ребенка,
  • документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Мужчины, со своей стороны, должны дополнительно иметь при себе документ, подтверждающий статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кабинет министров принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Выехать можно только на основании соответствующих решений о служебных командировках.

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