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В Україні розширили причини для розпуску добровольчого формування

Київ, П'ятниця 01 листопада 2024 16:04
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В Україні розширили причини для розпуску добровольчого формування Ілюстративне фото: в Україні розширили причини розпуску добровольчого формування (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Кабінет Міністрів України вирішив розширити причини для розформування добровольчих формувань (ДФТГ). Також запроваджено процедуру вилучення посвідчень добровольця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

За словами Мельничука, Кабмін вніс зміни до положення про добровольчі формування територіальних громад.

"Розширено законні підстави для розформування добровольчого формування та запроваджено процедуру вилучення посвідчень добровольця територіальної оборони", - уточнив він.

Мельничук додав, що вилучити посвідчення можуть у разі розформування добровольчого формування чи припинення контракту добровольця територіальної оборони.

До речі, нещодавно Кабмін вирішив посилити військовий облік. Зокрема, тепер ТЦК, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

Як пояснив міністр оборони Рустем Умєров, це дозволить швидше доставляти порушників у військкомати.

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Міністерство оборони України
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