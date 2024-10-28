ua en ru
Пн, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прискорить доставку до ТЦК. Кабмін затвердив посилення військового обліку, - Умєров

Україна, Понеділок 28 жовтня 2024 18:54
UA EN RU
Прискорить доставку до ТЦК. Кабмін затвердив посилення військового обліку, - Умєров Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним. Кабінет міністрів затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства", - повідомив Умєров.

За його словами, тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

Міністр зазначив, що це дасть змогу правоохоронцям швидко та ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів.

"Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною", - наголосив Умєров.

Глава Міноборони підкреслив, що нові правила також посилять обороноздатність країни, роблячи армію сильнішою, а військовий облік - більше прозорим.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Повістки можуть бути на бланку або формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Також в Україні був запущений електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного застосунку "Резерв+". Через цей застосунок українці можуть оновлювати свої облікові дані та створювати електронні військово-облікові документи, які мають спеціальний QR-код.

Детальніше про функції та можливості застосунку можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Міністерство оборони України Рустем Умєров Мобілізація в Україні
NEWS
Росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів і артсистем, - Генштаб
Росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів і артсистем, - Генштаб
DAILY
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: Росія не дає жодного сигналу щодо справедливого миру
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Великої Британії Мартін Гарріс: Росія не дає жодного сигналу щодо справедливого миру