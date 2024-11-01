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В Украине расширили причины для роспуска добровольческого формирования

Киев, Пятница 01 ноября 2024 16:04
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В Украине расширили причины для роспуска добровольческого формирования Иллюстративное фото: в Украине расширили причины для роспуска добровольческого формирования (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины решил расширить причины для расформирования добровольческих формирований (ДФТГ). Также введена процедура изъятия удостоверений добровольца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

По словам Мельничука, Кабмин внес изменения в положение о добровольческих формированиях территориальных общин.

"Расширены законные основания для расформирования добровольческого формирования и введена процедура изъятия удостоверений добровольца территориальной обороны", - уточнил он.

Мельничук добавил, что изъять удостоверение могут в случае расформирования добровольческого формирования или прекращения контракта добровольца территориальной обороны.

К слову, недавно Кабмин решил усилить воинский учет. В частности, теперь ТЦК, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему.

Как объяснил министр обороны Рустем Умеров, это позволит быстрее доставлять нарушителей в военкоматы.

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Министерство обороны Украины
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